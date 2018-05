Attività estive per bambini. Date le direttive dalla Giunta comunale

Il servizio sarà rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni

Di: Antonio Caria

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Bessude ha deciso di proporre una serie di attività estive dedicate ai minori. Nel corso della Giunta comunale del 15 maggio, il Sindaco Roberto Marras e i suoi Assessori hanno deciso di impartire le direttive al responsabile del Servizio Culturale e SocioAssistenziale.

Come si legge nella delibera, si tratta di un Servizio estivo «pensato, programmato e organizzato al fine di dare concreta risposta alle esigenze dei minori e dei genitori, favorire la continuità con quanto previsto ed attivato gli anni scorsi migliorandolo e adeguandolo ai bisogni emersi, al fine di offrire e creare, durante le vacanze scolastiche, diverse e valide opportunità d’aggregazione, socializzazione e gioco per i bambini, nonché per offrire un servizio ai genitori che lavorano, coadiuvarli e sostenerli nel loro compito di cura, attraverso un’esperienza umanamente significativa ed un’occasione di crescita relazionale e culturale».

In base alle direttive, il Servizio sarà destinato ai bambini di una fascia d’età compresa tra i 3 i 14 anni e avrà un numero massimo di 35 partecipanti. Per poter arrivare a questa cifra, sarà consentita la partecipazione dei minori che risiedono nei paesi limitrofi (Banari, Borutta e Thiesi) che dovranno versare la quota direttamente alla ditta che fornirà il Servizio.

Lo stesso, che si terrà dal lunedì’ al venerdì dalle 8.00 alle 14.00, avrà inizio presumibilmente il 9 luglio e si chiuderà il 10 agosto e si terrà nei locali della ex scuola elementare. Inoltre, il progetto prevede l’attivazione del Servizio piscina. Infine la ditta affidataria si occuperà della copertura assicurativa dei bambini.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, le risorse sono state individuate nel bilancio di previsione 2017-2019 «per la programmazione delle attività in parola, che possono essere destinate alla copertura della spesa presuntiva per sopperire al costo del Servizio Estivo è di massimo € 3.100,00 comprensiva della contribuzione utenza». Prevista anche una piccola somma che dovrà essere dagli utenti.