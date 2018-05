Controlli dei Carabinieri: sequestrati 3 mila litri di latte, sanzioni per 10mila euro

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono senza sosta in tutta la provincia i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Nell’ambito di questi servizi, i Carabinieri del NAS di Sassari, coadiuvati dai colleghi della Compagnia Carabinieri di Jerzu, hanno effettuato una serie di controlli in tema di sicurezza agroalimentare a numerose attività commerciali, nell’intento di verificare sia la regolarità delle licenze che la qualità dei prodotti, a salvaguardia del consumatore finale.

All’esito dei controlli finalizzati principalmente al rispetto delle norme igienico sanitarie ed alla rintracciabilità degli alimenti, sono stati sottoposti a sequestro circa 3.000 litri di latte, elevate sanzioni amministrative per un importo totale di circa 10.000 euro per aver effettuato, presso un immobile parzialmente attrezzato ma privo del necessario riconoscimento, attività di raccolta e stoccaggio di latte ovino e caprino, in violazione alla normativa vigente, così come riferito dagli stessi Carabinieri.

