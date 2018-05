In auto e in casa nascondeva la cocaina: 35enne in manette

I militari dell’Arma hanno perquisito il giovane: è saltata fuori la droga

Di: Alessandro Congia

Ieri sera alle ore 22, a Sardara sulla ss. 131, all’uscita per Villanovaforru, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, unitamente a quelli delle stazioni di Gonnosfanadiga e Sardara, durante un servizio coordinato per il controllo del territorio, procedevano all'arresto in flagranza di Massimo Marras, disoccupato, 35enne, di Sardara.

Il giovane, controllato mentre era alla guida della sua autovettura, manifestava segni di apprensione e nervosismo che inducevano i militari a sottoporlo a perquisizione personale e veicolare, poi estese anche al domicilio, che consentivano di sequestrare 260 grammi di cocaina (possibile valore sul mercato prossimo ai 20mila euro).

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.