Notte infernale per i Vigili del Fuoco: sette auto e una barca distrutte

Le squadre del Comando Provinciale impegnate durante tutta la notte

Di: Alessandro Congia

L’ennesima notte di roghi nel cagliaritano, quasi tutti di origine dolosa ai danni di altrettante auto parcheggiate per strada.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti dalle prime ore di sabato 26 maggio, prima in via Loddo Canepa, a Cagliari, (intorno alle 3), per tre auto coinvolte, successivamente in via Schiavazzi (a Sant’Elia), un auto coinvolta e un'imbarcazione, poi in piazza Pigafetta, sempre nel rione cagliaritano, intorno alle 4, per le fiamme che hanno avvolto un Suv, e ancora, in via dei Giacinti, in località Frutti D’Oro, a Capoterra, per due veicolidistrutti. Le indagini sono in corso per appurare le dinamiche dei roghi.