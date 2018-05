Con l'auto rubata speronano la pattuglia dei Carabinieri: è caccia a due giovani

Danni ingenti alla Gazzella del 112

Di: Alessandro Congia

Pochi minuti fa i Carabinieri della Stazione di Pirri della Compagnia di Cagliari impegnati in un servizio di perlustrazione hanno ingaggiato un inseguimento a Pirri con due giovani malviventi in corso di identificazione che a bordo di una Fiat 500 rubata il 04.04.2018 nella frazione, hanno tentato di speronare i militari, arrecando ingenti danni alla vettura dei militari. I due, finiti a ridosso di un muro, si davano alla fuga a piedi per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. In corso le indagini.