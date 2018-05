Sgominata la banda di Arzu, la droga arrivava dalla Lombardia

La squadra Mobile di Cagliari chiude il cerchio su un traffico imponente di stupefacenti

Di: Alessandro Congia

Operazione "Gran Turismo", è il nome dato dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'importante operazione antidroga compiuta tra la la Sardegna e la Lombardia: sei le ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei fratelli Luca e Pino Arzu, di Arzana, classe 1974 e 1959 (considerati i promotori dell'attività illecita), Giovanni Arena, del '76, di Arosio, Giovanni Bretti del '78, Armando Ndoja, del '64 e Massimiliano Corona, del '76, cagliaritano.

Le indagini sono state avviate nel 2015, in particolare è emersa una collaudata importazione di cocaina ed eroina tra la Lombardia e il capoluogo isolano, dove i componenti arrestati avevano compiti ben precisi, a cominciare dall'attività di occultamento dello stupefacente nelle auto e smerciare poi al dettaglio nel mercato dell'hinterland. Questa mattina il dottor Marco Basile, dirigente della Mobile, ha sottolineato che per ora sono ancora in atto attività di indagine e di ricerca a carico di tre albanesi, mentre l'ammontare dei traffici illeciti è di circa 300mila euro pagati con un volume d'affari di circa 5 milioni di euro. Totale stupefacente recuperato circa 25 chili tra cocaina ed eroina.