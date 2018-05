Furto di energia elettrica: denunciata una donna

Controllo effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Tonara

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Tonara, durante un servizio specifico di controllo, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro una 50enne, per il reato furto aggravato continuato.

La donna è accusata di aver sottratto fraudolentemente energia elettrica, non per aver alterato il contatore con il solito trucco di applicare i magneti per rallentarne il consumo, ma per aver allacciato il predetto contatore direttamente alla rete elettrica, gestita da ENEL DISTRIBUZIONE, il quale precisa che con l’installazione di nuovi contatori gestiti elettronicamente, ogni abuso e anomalie sul consumo, viene tempestivamente accertato.