Vela e solidarietà: per la prima volta in Sardegna, arriva “Marelibera”

L'iniziativa avrà come base il Molo Sanità da venerdì 25 a domenica 27 maggio

Di: Alessandro Congia

La vela come strumento di integrazione. Sarà lei la protagonista della nona edizione della manifestazione Marelibera che dal 25 al 27 maggio richiamerà al Molo Sanità del porto di Cagliari tutte le associazioni di Unione Italiana Vela Solidale, che si occuperanno di promuovere progetti solidali attraverso lo sport della vela.



La prima edizione sarda, patrocinata dal Comune di Cagliari, è organizzata dalle associazioni New Sardinia Sail, Sea world Cagliari ASD e la Lega Navale, che da alcuni anni si occupano di promuovere importanti progetti di inclusione sociale attraverso lo sport della vela per i ragazzi dell'Isola.



“L'obiettivo dell'iniziativa vuol essere quello di creare un clima di fratellanza e di assistenza verso la parte più debole della società, trasformando la navigazione in uno strumento per migliorare la vita delle persone e per aiutare chi ha difficoltà di vario genere”– ha detto Simone Camba, presidente dell'associazione New Sardinia Sail e delegato per la città di Cagliari dell'Unione Italiana Vela Solidale, durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si è svolta questa mattina presso la sede dell'Autorità Portuale.



Per l'evento sarà allestito un villaggio nel Molo Sanità, in cui saranno presenti gli stand di associazioni e istituzioni impegnate nell'integrazione di persone con gravi problemi motori e sociali. Tra queste anche Unione Vela Solidale, rete nazionale delle associazioni italiane che utilizzano la navigazione a vela come risorsa didattica, educativa, formativa e riabilitativa, la Polizia di Stato con le sue specialità, la Guardia Costiera con i sommozzatori, la Marina Militare, i Vigili del Fuoco e l'Istituto superiore nautico Buccari.



Sono previste al porto di Cagliari oltre trenta imbarcazioni e circa cinquecento ospiti provenienti da Toscana, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Umbria e da tutta la Sardegna. Saranno inoltre organizzate una serie di attività gratuite, quali laboratori didattici, concerti e una veleggiata libera che, sabato alle 10,30, partirà dal porto e proseguirà lungo la spiaggia del Poetto per poi tornare nuovamente al Molo Sanità. Gli equipaggi delle imbarcazioni saranno formati da volontari, adolescenti in condizione di disagio sociale, anziani, operatori e disabili.



Il villaggio e le sue iniziative saranno aperti al pubblico sabato dalle 14,30. La giornata si concluderà con il concerto dei Ladri di Carrozzelle, gruppo musicale formato da persone con disabilità, diventato famoso dopo aver ricevuto l'invito a suonare anche sul palco di Sanremo nel 2017. Si ricomincia domenica mattina, dalle 9,30, fino alla chiusura della manifestazione prevista per le 12.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://www.unionevelasolidale.org/marelibera-2018/