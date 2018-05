Bonnanaro in festa per Santa Maria Iscalas

Due giorni di festeggiamenti religiosi alle pendici del Monte Pelao

Di: Antonio Caria

Nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 maggio, Bonnanaro celebrerà la festa in onore di Santa Maria Iscalas. Grazie al comitato guidato dal Presidente Tonino Ena, sarà possibile rinnovare l’antica devozione nella Chiesa situata alle pendici del Monte Pelao, a breve distanza dal centro abitato.

Un edificio religioso lasciato, per tanti anni, in stato di abbandono e restaurato per merito dell’allora Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giommaria Soro. Dopo la sua riconsacrazione, fu promosso una sorta di “Concorso di idee” per realizzare la statua, tuttora collocata al centro dell’altare.

In origine, la festa veniva celebrata il 25 marzo. Il programma predisposto dal Comitato prevede, nella giornata di mercoledì 30 maggio, alle 18.00, proprio nella Chiesa campestre, la recita dei Vespri e la celebrazione della Santa Messa. Subito dopo, si terrà la processione che accompagnerà il simulacro della Vergine nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire.

Il giorno successivo, il 31, alle 17.30 nuova processione, stavolta in direzione della Chiesa campestre con la presenza dei costumi di Bonnanaro, della Confraternita di Santa Croce e dei costumi di Bonnanaro. A seguire la Funzione religiosa solenne officiata dal parroco Don Matteo Bonu e animata dai canti del coro di Bessude. Al termine, il Comitato offrirà un rinfresco ai partecipanti.