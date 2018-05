Autobus dell’Arst in fiamme sulla Cagliari-Burcei: paura tra i passeggeri

L’episodio poteva avere conseguenze ben più gravi

Di: Alessandro Congia

Sulla provinciale 21, al sesto chilometro, un pullman dell’Arst della linea Cagliari-Burcei, prende fuoco all’improvviso: dal vano motore del mezzo inizia ad uscire del fumo denso, a bordo ci sono una quarantina di passeggeri, quasi tutti studenti.

Fortunatamente l’autista ha immediatamente fermato l’autobus e con l’estintore ha cercato di domare le fiamme, operazione poi conclusasi con l’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’abitacolo. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma tanto spavento per l’episodio.