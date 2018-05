Fiamme nella notte a Capoterra, distrutto un furgone

Le squadre del 115 sono intervenute intorno alle 3 del mattino

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, in via Sassari, a Capoterra per l'incendio di un auto-furgone.

Gli operatori coordinati dalla sala operativa del 115 sono tempestivamente intervenuti intorno alle 3 del mattino per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Due gli automezzi, un Aps (autopompa serbatoio) supportata da un autobotte, le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.