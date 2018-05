Il progetto “Alter” arriva a Thiesi

In programma la presentazione dei risultati delle indagini sui fabbisogni del territorio

Di: Antonio Caria

Entra nel vivo la fase organizzativa del progetto ALTER del GAL Logudoro-Goceano, l’iniziativa finalizzata alla formazione e creazione di nuova impresa negli ambiti della green economy, dell’agroalimentare e del turismo sostenibile.

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso mese a Ozieri, venerdì 25 maggio, a partire dalle 17.30, la sala Aligi Sassu di Thiesi ospiterà la presentazione dei risultati delle indagini svolte in questi mesi dai tecnici del GAL. Un lavoro durato settimane nel corso delle quali è stato possibile raccogliere i dati attraverso la realizzazione di workshop, focus group, interviste a testimoni privilegiati e turisti, oltre che alla compilazione di questionari online e visite alle imprese.

L’obiettivo è quello di individuare i fabbisogni del territorio e i servizi innovativi maggiormente richiesti negli ambiti d’interesse, con il fine di orientare i percorsi di preparazione e consulenza nella direzione più proficua.

Il progetto, promosso da Equilibrium Consulting in partnership con il Gal e Performa Sardegna Scarl, è rivolto a disoccupati, a soggetti in mobilità o in cassa integrazione residenti nei trentaquattro comuni del Logudoro, Goceano, Meilogu e Villanova. Sessanta i posti a disposizione, suddivisi tra le sedi di Ozieri, Thiesi e Bono, per centosettanta ore di attività tra seminari formativi, consulenza e assistenza tecnica. Non è previsto un limite di età o d’istruzione.

Il programma prevede i saluti iniziali di Gianfranco Soletta (Sindaco di Thiesi) e Silvano Arru (Presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu). Subito dopo prenderanno la parola Giammario Senes (Presidente del Gal Logudoro-Goceano) , che illustrerà i percorsi formativi di “Alter”, Gianluca Lai (Amministratore di Equilibrium Consulting) e Simone Fotzi (Equilibrium), presenterà gli interventi programmati e i risultati dei questionari.