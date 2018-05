Rubano vestiario per bambini all’Oviesse-La Playa: denunciata giovane coppia

I due giovani sono stati fermati dal personale della vigilanza

Di: Alessandro Congia

Intorno alle 17 odierne, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato per furto aggravato in attività commerciale in concorso, due conviventi rispettivamente classe 1978 lui e 1988 lei.

Dopo essersi introdotti presso il centro commerciale Oviesse di viale La Playa, si sono impossessati di numerosi capi di abbigliamento per bambini sprovvisti dei relativi dispositivi antitaccheggio, per un valore di diverse centinaia di euro, vestiario che hanno occultato all’interno di una borsa, tentando poi di oltrepassare la barriera delle casse inutilmente.

I due sono stati bloccati dal personale dipendente della vigilanza che hanno avvisato il 112. La refurtiva veniva restituita dai militari al responsabile del punto vendita.