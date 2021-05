La Nazionale è in Sardegna, a Cagliari la sfida con San Marino

Venerdì l'amichevole alla Sardegna Arena, prove generali per il ct Mancini in vista degli Europei

Di: Redazione Sardegna Live, foto FIGC

Sono diventati 32 gli Azzurri convocati da Roberto Mancini per la prima fase del raduno partito ieri pomeriggio al Forte Village di Pula, che prevede una seduta di allenamento al giorno da oggi a giovedì e che si concluderà venerdì alla Sardegna Arena di Cagliari con l’amichevole che vedrà la Nazionale italiana impegnata contro San Marino. Il difensore della Lazio Manuel Lazzari, indisponibile per motivi personali, non si aggregherà infatti al gruppo.

Gli Azzurri si sono sottoposti questa mattina alla somministrazione della seconda dose del vaccino contro il Covid 19 presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e presso l’IRCCS Humanitas di Rozzano a Milano.

Dopo il test con la nazionale sammarinese due giorni di riposo, poi la seconda fase del raduno con nuove convocazioni domenica 30 maggio e appuntamento a Roma il giorno seguente per partecipare alla trasmissione "Notte Azzurra", in onda il 1° giugno su Rai 1. Da lì il trasferimento in serata a Coverciano. Al termine di questa seconda settimana di lavoro, il 4 giugno gli Azzurri sosterranno l’ultima amichevole prima dell’Europeo il 4 giugno a Bologna con la Repubblica Ceca.

La lista ufficiale dei 26 calciatori che prenderanno parte all’Europeo sarà diramata entro la mezzanotte del 1° giugno.

L’elenco degli attuali convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Il programma della Nazionale

Lunedì 24 maggio. Raduno entro le ore 24 al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA).

Martedì 25 maggio. Ore 10.30 - Allenamento presso il Forte Village Resort.

Mercoledì 26 maggio. Ore 10.30 - Allenamento presso il Forte Village Resort.

Giovedì 27 maggio. Ore 10.30 - Allenamento presso il Forte Village Resort. Ore 12 - Conferenza stampa del Ct presso il Forte Village Resort.

Venerdì 28 maggio. Ore 20.45 - Amichevole Italia-San Marino presso la Sardegna Arena di Cagliari.