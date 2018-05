Tre giorni dedicati alle ciliegie

L’1, 2 e 3 giugno la trentesima edizione della fiera con tanti eventi dedicati alla pittura, alla tradizione e ai bambini

Di: Antonio Caria

Sarà Piazza Cavour ad ospitare la trentesima edizione della fiera delle ciliegie, in programma per le giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 giugno.

Tanti gli appuntamenti promossi in questi tre giorni dalla Pro loco di Bonnanaro in collaborazione con l’Amministrazione comunale e i produttori che, hanno organizzato quest’edizione 2018 in totale sinergia scon l’obiettivo di promuovere, nel migliore dei modi, il prodotto “Ciliegia di Bonnanaro”. La novità di quest’anno sarà il coinvolgimento della biblioteca comunale e dei ragazzi dell’Alternanza Scuola-Lavoro.

Si partirà venerdì 1 giugno alle 16.00 con l’inaugurazione e la vendita delle ciliegie e dei prodotti locali. Per l’occasione si terrà la sfilata dei Tamburinos di Gavoi e dei gruppi folk “Santa Caterina” di Mores e “Gurusele Thathari” di Sassari. Alle 17.30 è in programma l’esibizione dei gruppi folk mentre alle 20.30 avrà inizio lo spettacolo musicale “Duo A Ballare” di Roberto Fadda di Austis ed Emanuele Bazzoni di Usini.

La giornata di sabato 2 partirà alle 9.00 con l’apertura degli stand. Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, nei locali della Bilioteca comunale di via della Regione, si terranno dei laboratori di animazione alla lettura promossi dalla Cooperativa Sociale Artemisia di Torralba. Alle 10.00 è in programma la sfilata del gruppo tamburini e trombettieri 2Sa Sartiglia” di Oristano e “Mamutzones Antigos” di Samugheo.

Alle 16.00 appuntamento con la compagnia di artisti di strada “Atuttotondo” di Sassari. Alle 18.30 sarà inaugurata presso “Govanor Art” in via Giuseppe Budroni, la mostra dal titolo “Seguendo i sentieri del rosso… 22 artisti“. La serata si concluderà alle 20.00 con l’esibizione del “Charisma Quartet”.

Domenica 3, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00, sarà possibile visitare la mostra presso “Govanor Art”. Alle 18.00, il Centro sociale in via della Regione ospiterà la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del premio di poesia “Giuseppe Raga”.

Nell’arco delle tre giornate sarà possibile visitare alcuni siti del paese grazie alla collaborazione degli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Musinu” di Thiesi (Alternanza Scuola-Lavoro). Inoltre, Palazzo Passino ospiterà due mostre: la prima, “Fainas”, una serie di fotografie dedicate alle arti e agli antichi mestieri; la seconda, “Mostra di pisces, dolia e et alia”, curata da Arni Saarinen. Spazio anche ai bambini con la presenza di giochi gonfiabili, truccabimbi, gioco calcio mondo convenienza e altri divertimenti e gadget per tutti.