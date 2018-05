Fucile nascosto nelle campagne di Talana: indagini per risalire al proprietario

Attese le verifiche balistiche e dattiloscopiche del R.I.S. di Cagliari.

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ultimo periodo il Comando Provinciale di Nuoro ha ulteriormente intensificato i controlli finalizzati alla sicurezza ed al rispetto della legalità garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne.

In particolare, la Squadriglia Carabinieri di Lanusei, durante i continui servizi di rastrellamento dell’agro e di controllo degli ovili, hanno rinvenuto, accuratamente occultato nella vegetazione, un fucile semiautomatico in ottime condizioni, con matricola abrasa e relative cartucce.

Sono in corso accertamenti per risalire al legittimo proprietario e in attesa delle verifiche balistiche e dattiloscopiche del R.I.S. di Cagliari.