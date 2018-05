‘Banda dello smeriglio’, denunciati due complici in fuga

Si tratta di altri due componenti ritenuti parte della "banda dello smeriglio".

Di: Alessandro Congia

Nella giornata odierna i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, coordinati dal Tenente Stefano Martorana, al termine di una lunga e complessa attività investigativa, hanno denunciato due pregiudicati, complici della nota “banda dello smeriglio”.

In particolare si tratta di due pregiudicati di Piossasco (provincia di Torino) che, insieme ad altri due complici, erano entrati all’interno di un’abitazione di via dei Falconi a Cagliari nello scorso 2 aprile, impossessandosi di svariati monili in oro e oggetti preziosi, circostanza nella quale due di loro furono arrestati sempre dagli stessi militari intervenuti tempestivamente sul posto, cogliendo i ladruncoli in flagranza.

I minuziosi accertamenti sono stati poi orientati ad esaminare anche il percorso compiuto dei pregiudicati al fine di rinvenire elementi ed eventuali tracce riconducibili a probabili altri atti criminosi compiuti dalla banda sul territorio sardo, nel quale gli stessi, secondo quanto accertato, si sono recati in più circostanze solo ed esclusivamente per mettere a segno reati dello stesso tipo.