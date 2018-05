Morte per assunzione di sostanze stupefacenti: un nuorese arrestato dalla Polizia

Dovrà espiare la pena residua di anni 6, mesi 11 e giorni 14 di reclusione per fatti risalenti all’anno 2010

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Nuoro, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, a seguito di sentenza definitiva del 15 maggio scorso, ha arrestato I.D., 55enne, nuorese, con precedenti di polizia specifici.

Nella circostanza l’uomo, a seguito di breve attività d’indagine espletata nel capoluogo barbaricino, è stato rintracciato presso la propria abitazione.

Il 55 enne dovrà espiare la pena residua di anni 6, mesi 11 e giorni 14 di reclusione per fatti risalenti all’anno 2010 allorquando, in concorso con un’altra persona, aveva venduto una dose di eroina ad un consumatore del posto, poi deceduto per arresto cardiocircolatorio a seguito della sua assunzione.