Droga in auto: arrestata una coppia per spaccio

Perquisizione dei Carabinieri anche a casa dei due giovani

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di La Maddalena, durante un servizio di pattuglia, hanno controllato una coppia del posto fermati a bordo di una Volkswagen Polo.

Avendo alcuni precedenti specifici, i militari hanno effettuato una perquisizione accurata e, nel tunnel centrale dell’auto, avrebbero trovato e sottoposto a sequestro due panetti di hashish dal peso di circa 100 grammi ciascuno.

Giunti nell’abitazione in cui vivono entrambi, essendo fidanzati e conviventi, i Carabinieri avrebbero trovato oltre 200 semi di canapa indiana pronti per essere piantati, circa 3000 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio e alcuni grammi di marijuana, tutto sottoposto a sequestro.

A.L., 28 enne, con precedenti, e la fidanzata E.C., una barista 30enne, sono ora agli arresti domiciliari, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa della convalida presso il Tribunale di Tempio Pausania.