“Pani di Sardegna” al Civraxiu di Villaurbana

La cerimonia di premiazione ieri in Piazza d’Italia

Di: Antonio Caria

Villaurbana ancora protagonista di “Pani di Sardegna”. Il “Civraxiu dell’Associazione culturale "Biddobrana", prodotto da Roberto Pisci Cinzia Zoccheddu del laboratorio artigianale “Sa Massaia” si è aggiudicato la sesta edizione della manifestazione organizzata dal team “Pani di Sardegna” in collaborazione con la Camera di Commercio del Nord Sardegna e il Comune di Sassari.

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri in Piazza d’Italia nel corso della serata folkloristica presentata da Giuliano Marongiu. Il gruppo ha ricevuto il premio (un’opera dell’artista Vittoria Nieddu offerta dall’Acqua San Martino rappresentata da Gianni Simula)) dal Sindaco Nicola Sanna, affiancato da Tommaso Sussarello (Presidente della commisisione giudicatrice), Sonia Martinelli (coordinatrice del concorso) ed Eugenio Cossu (Grimaldi Sardinia Lines).

Il secondo posto è andato al “Moddizzosu” del gruppo folk “Santa Lucia” di Settimo San Pietro” mentre il terzo al “Modditzosu nieddu integrale” del gruppo Sa Sardigna Ballendi di Maracalagonis. Entrambi i prodotti sono stati realizzati dal panificio artigianale Arca dei Sapori di Anna Rita Fadda, di Settimo San Pietro. Una menzione speciale è andata alla “Città del Pane di Villaurbana” per il grande impegno profuso nella promozione e nella valorizzazione dei pani a fermentazione naturale.

Il lavoro della giuria è andato avanti per diverse settimane in Promocamera. «Vorrei confermare – ha spiegato Sussarello – che in questi sei anni c’è stata una crescita costante in termini di qualità, e il concorso della Cavalcata sta diventando un’occasione straordinaria per diffondere la sensibilità e la conoscenza sia del pane a lievitazione naturale che delle migliori tradizioni gastronomiche».

Una tre giorni che si è conclusa con successo, con migliaia di visitatori che hanno preso il “Villaggio di Pane” allestito in Piazza Castello. Molto apprezzata anche la mostra itinerante di pani tradizionali sardi allestita all’interno delle vetrine di numerosi esercizi commerciali tra via Cavour, via Enrico Costa e via Brigata Sassari. Esposizione che rimarrà visitabile fino al 24 maggio.