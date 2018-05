La Carta d’Identità Elettronica arriva a Banari

Dal 28 maggio si potrà richiedere il nuovo documento in sostituzione dell’attuale cartaceo

Di: Antonio Caria

Anche Banari si adegua alle nuove disposizioni. Dal 28 maggio, infatti, sarà possibile richiedere la nuova Carta d’Identità Elettronica che andrà in sostituzione del vecchio cartaceo.

La Cie è un documento identificativo valido sia in Italia che all’estero e può essere valida per l’espatrio nei paesi comunitari ed in quelli aderenti a specifiche convenzioni. All’interno sono contenute le generalità del cittadino, il comune di emissione, l’immagine della firma e di 2 impronte digitali del titolare (solo per i cittadini di età superiore ai 12 anni), il nome dei genitori in caso di minori, il codice fiscale e l’eventuale validità per l’espatrio.

Inoltre, può essere utilizzata per un'identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La richiesta può essere inoltrata da coloro in possesso di una carta d’identità scaduta o prossima alla scadenza (non superiore ai 6 mesi Nda), in caso di smarrimento, furto o deterioramento oppure in caso di prima richiesta”.

Gli interessati dovranno recarsi all’ufficio anagrafe muniti di tessera sanitaria, del vecchio documento d’identità, 1 fototessera recente di 35 per 45 con sfondo chiaro o elettronico e la copia del versamento.

In quest’ultimo caso, la fotografia dovrà essere inserita in un dispositivo usb in formato .jpg. o .png. con una risoluzione di almeno 400 400dpi e una dimensione massima non superiore a 500KB mentre per i cittadini non comunitari è necessario presentare il permesso di soggiorno o il passaporto in corso di validità. In caso di furto o smarrimento bisognerà presentare la denuncia in originale.

I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno uno dei genitori. Qualora venga richiesta con la modalità “Valida per l’espatrio”, è necessaria la presenza di entrambi i genitori. Qualora uno di questi non potrà essere presente, può consegnare all'altro genitore l'apposito modello sottoscritto con la fotocopia del proprio documento d’identità.

Una volta completato l’iter, l’ufficio anagrafe provvederà all’invio della richiesta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la relativa stampa. I costi sono di 22,21 euro (Primo rilascio o rinnovo alla scadenza) e 27,37 (Duplicato per furto, smarrimento o deterioramento). Le somme andranno versate sul conto C/C bancario intestato al Comune di Banari presso il Banco di Sardegna:

IBAN IT 22 M 01015 87590 000000012621, con la causale: “pagamento emissione CIE a nome di Oppure tramite versamento con conto corrente postale n. 12376075 intestato a Comune di Banari con la causale: “pagamento emissione CIE a nome di”. La Cie avrà una validità di 3 anni (minori di anni 3), 5 (minori di età compresa tra i 3 e 18 anni) e 10 (maggiorenni).