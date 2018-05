Crash di auto sull’asse mediano, 75enne in ospedale

Tre le auto coinvolte nell’incidente stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Asse mediano poco prima svincolo di via Guadazzonis. Una Lancia Y condotta da un uomo di 75 anni di Selargius urtava violentemente una C1 che si era appena fermata per un guasto la cui conducente, una 35enne di Cagliari con il figlioletto, erano scesi e già messi in sicurezza dietro il guardrail. Nell’urto veniva coinvolta marginalmente una Jeep di un 58 enne di Cagliari.

Ferito l'uomo di Selargius veniva soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso del Policlinico con assegnato codice giallo. Sul posto le pattuglie della polizia municipale per i rilievi del caso e per effettuare le deviazioni necessarie per i rilievi e a liberare la strada con gli autogrù, dai veicoli coinvolti non più in grado di essere spostati diversamente.