Aeroporto Alghero: Wizzair riattiva le rotte per Budapest, Katowice e Varsavia

Stagione Summer 2018, oltre 50 i collegamenti attivi

Di: Redazione Sardegna Live

Il prossimo mese di giugno dall’Aeroporto di Alghero ripartono tre collegamenti internazionali per Katowice, Varsavia e Budapest operati da Wizzair, una delle compagnie aeree europee a più rapida crescita e il più importante vettore low-cost dell’Europa centrale e orientale.

I primi ad essere riattivati sabato 2 giugno saranno i voli per la Polonia:

KATOWICE Orario partenza Orario Arrivo Alghero - Katowice Martedì e Sabato 15.40 18.00 Katowice - Alghero Martedì e Sabato 18.35 21.00

VARSAVIA Orario partenza Orario Arrivo Alghero - Varsavia Martedì e Sabato 09.35 12.10 Varsavia - Alghero Martedì e Sabato 06.20 09.00

Sarà poi la volta del volo per l’Ungheria, che inizierà la sua attività sabato 16 giugno:

BUDAPEST Orario partenza Orario Arrivo Alghero - Budapest Martedì e Sabato 13.15 15.15 Budapest - Alghero Martedì e Sabato 10.40 12.45

Queste rotte, servite da aeromobili Airbus 320 da 180 posti, si aggiungono al collegamento annuale tra Alghero e la Romania:

BUCAREST Orario partenza Orario Arrivo Alghero - Bucarest Mercoledì e Domenica 14.05 18.35 Bucarest - Alghero Mercoledì e Domenica 12.15 14.00

“Questi collegamenti, in esclusiva da Alghero per il nord Sardegna,con importanti città dell’Est Europa” ha dichiarato Mario Peralda, Direttore Generale della Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero “offrono ai passeggeri sardi un’ottima opportunità per costruire un’occasione di viaggio verso destinazioni estremamente accattivanti sotto il profilo dell’offerta turistica e culturale, servendo contemporaneamente i flussi turistici incoming per la Sardegna da questi paesi”.

È possibile acquistare i biglietti aerei sul sito https://wizzair.com/it-it#/http://www.easyjet.com/ito presso la biglietteria dell’Aeroporto di Alghero.

Nella la stagione Summer 2018 sono oltre 50 i collegamenti attivi sull’aeroporto di Alghero che operano su 16 mercati internazionali (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) oltreché quello domestico italiano.

In dettaglio i collegamenti di linea: