A Tula la grande festa per Sant'Elena, arrivano i Nomadi

Dal 19 al 21 maggio un grande evento di fede e spettacoli

Di: Redazione Sardegna Live

A Tula, dal 19 al 21 maggio, si rinnova l'appuntamento di fede e tradizione in onore della patrona Sant'Elena Imperatrice.

A inaugurare i ricco calendario di eventi, proposto dal Comitato Sant'Elena 2018, saranno i Nomadi con il grande concerto, a ingresso libero, in programma per il 19 nel campo sportivo del paese. Nel fiorire della primavera in Monteacuto, la storica band emiliana riproporrrà i brani più celebri del proprio repertorio.

Il 20 maggio sarà la volta degli School of Rock. Il 21 devozione e tradizioni si sposeranno nella giornata dedicata alla santa. Alle ore 10,30 si terrà la processione religiosa con costumi, cavalieri e la Santa messa. In serata l'esibizione dei cantadores e del gruppo Kantidos.

Sant'Elena Imperatrice 2018, un grande evento da vivere a Tula.