Fiamme in una palazzina, paura per i residenti

Fortunatamente non c'è stato alcun ferito

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari nel comune di Cagliari in via San Benedetto per l'incendio di un appartamento al secondo piano in una palazzina di 3 piani fuori terra.

Gli operatori VVF coordinati dalla Sala operativa all'arrivo sul posto hanno tempestivamente provveduto allo spegnimento ed accettare che all'interno del appartamento non ci fosse nessuna persona, successivamente si è provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza.

Gli operatori sono intervenuti con un APS ( Autopompa Serbatoio), un Autobotte, e con l'ausilio dell'autoscala per operare anche dall'esterno.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 per una persona che ha inalato del fumo. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento