Scappa dall'ospedale e ruba attrezzi da un cortile: arrestato

Evade dal Santissima Trinità e tenta il colpo

Di: Alessandro Congia

Nel corso della mattinata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari hanno arrestato in flagranza il pregiudicato cagliaritano Antonio Serra classe 1984 che si trovava agli arresti domiciliari presso l’ospedale Santissima trinità, reparto malattie infettive.

I carabinieri infatti intervenivano intorno all’una di notte in via garigliano ove il pregiudicato evaso, previa effrazione del cancello di accesso si introduceva nel cortile dell’abitazione di un operaio cagliaritano, qui danneggiava la portiera di un furgone di proprietà dell’operaio, portando via dal suo interno una borsa contenente svariati effetti personali, nonché un triciclo. Pertanto si allontanava con la refurtiva, ma veniva sorpreso dai militari che postisi sulle sue tracce lo rintracciavano nelle immediate vicinanze. La refurtiva quindi veniva restituita al legittimo proprietario, triciclo compreso, e l’arrestato veniva tradotto presso le camere di sicurezza della stazione di Cagliari Villanova in attesa del rito direttissimo.