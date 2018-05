Eletto il Cda dell’Unione dei Comuni del Meilogu

Affiancheranno il Presidente Silvano Arru, Gianfranco Soletta, Massimo D’Agostino, Mariano Soro e Gianfranco Soletta

Di: Antonio Caria

Saranno Mariano Soro (Sindaco di Pozzomaggiore), Sabrina Sassu (Sindaca di Cossoine), Gianfranco Soletta (Sindaco di Thiesi) e Massimo D’Agostino (Sindaco di Bonorva) i nuovi componenti del Consiglio d’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Meilogu.

La nomina è avvenuta pochi minuti fa presso la sede dell’Unione a Bonorva. Un’elezione necessaria, vista la decadenza del vecchio cda a causa delle dimissioni dalla Presidenza di Salvatore Masia (Sindaco di Cheremule), posto preso da Silvano Arru (Sindaco di Borutta). Ora l’Unione potrà affrontare con più tranquillità le varie problematiche relative al territorio del Meilogu. Come aveva rimarcato Arru, «siamo chiamati a sfide importanti, come la programmazione territoriale, il servizio per la raccolta dei rifiuti e il Servizio di Polizia locale».