Nicky Jam apre il debutto alla Fiera di Cagliari: "Viale Diaz sarà il nuovo palco dei grandi eventi"

Presentato il protocollo di intesa per rifare il maquillage al quartiere fieristico 'disastrato'

Di: Alessandro Congia

Cambia location il palco degli eventi musicali estivi a Cagliari: il trasloco dalla malandata Arena di Sant'Elia farà tappa all'interno del quartiere fieristico di viale Diaz. L'annuncio ufficiale questa mattina nella sala Retablo del Comune, dove il sodalizio tra Enti pubblici (Regione, amministrazione comunale, Autorità Portuale e Camera di Commercio) e organi interni fieristici avrà come obiettivo finale quello di ridare impulso agli spazi interni della Fiera. Sarà predisposto un bando per finanziare fino a 24 eventi-spettacolo con un contributo di importo massimo di 4mila euro ciascuno.

Stop dunque ai costi annuali per allestire gradinate e palco nei pressi dell'ex stadio a Sant'Elia, con un conseguente risparmio per le casse comunali: "Si tratta di una linea strategica importante - ha detto l'assessore alla Cultura, Paolo Frau - si torna a casa in un contesto Dove già in passato si promuovevano grandi eventi che hanno dato lustro alla città, mentre nell'attuale spazio Arena Concerti sarà creato il parco degli anelli con una zona di dimensioni ridotte con iniziative culturali e di spettacolo di entità diversa".

Un potenziale da non trascurare - ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda - grazie ad uno specifico protocollo di intesa tra pubblico e privato valuteremo diverse opportunità di rilancio della fiera, ad esempio gli spettacoli al chiuso, luoghi dove praticare sport e diversivi di svago e intrattenimento, perché no - rilancia il primo cittadino - una sorta di area polivalente per attività agonistiche. Ottimista anche il presidente della Camera di Commercio, Maurizio De Pascale, che ha sottolineato il "dialogo, l'ottimizzazione degli spazi per un'offerta migliore per i cittadini, no ad eventi 'spot' ma una sinergia proficua per eventi, mostre e manifestazioni 365 giorni l'anno".

Pierluigi Molinari, presidente centro servizi Fiera, annuncia entusiasta il via del primo evento atteso per l'11 giugno, con il patron del reaggetton Nicky Jam, mentre già confermate le tappe di calibro come Nek, Francesco Renga e Max Pezzali per il 27 luglio e ancora a seguire Beppe Grillo e Caparezza.