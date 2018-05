Incidente sulla SS 195, Tanya rimarrà senza una gamba

I chirurghi hanno tentato l'impossibile per riattaccarle l'arto

Di: Alessandro Congia

Hanno fatto di tutto per riattaccarle l'articolo mutilato, ore di intervento chirurgico in sala operatoria per ridare speranza alla giovane 32enne di Villamassargia. Tanya Cancedda, la giovane centaura rimasta vittima del terribile incidente in moto all'altezza del ponte della Scafa, rimarrà purtroppo mutilata. Al Marino i medici hanno fatto di tutto ma senza esito positivo, ora è in condizioni stazionarie in Rianimazione.

Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale la ragazza, a bordo della Ducati Scambler, ha imboccato male la curva, il tremendo impatto sul guardrail, la gamba sulla carreggiata mentre il suo corpo vola nella scarpata di 10 metri. La corsa in ospedale con l'ambulanza del 118, poi sotto i ferri per ore ma i chirurghi, sebbene gli abbiano salvato la vita, non hanno potuto compiere il miracolo di riattaccarle la gamba.