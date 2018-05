“Le Salon de Musique”: domani la terza versione di “Lettres Sonores”

Lo spettacolo prende spunto dall’omonimo libro di Afanassiev

Di: Antonio Caria

Proseguono senza sosta gli appuntamenti con “Le Salon de Musique”, la rassegna promossa dall’Associazione “Suoni e Pause”. nella giornata di domani 17 maggio alle 21.00, il Teatro Massimo di Cagliari ospiterà la terza e ultima versione di “Lettres Sonores”, spettacolo musicale tratto dall’omonimo libro dello scrittore russo Valery Afanassaiev.

I testi, tradotti da Irma Toudjan (Direttirce artistica di “Suoni e Pause”), sono andati in scena già nei mesi scorsi, in due differenti versioni. Quella di domani nasce da un’idea della stessa Toudjan e della fotografa cagliaritana Daniela Zedda. Il costo del biglietto intero è di 8 euro mentre per gli studenti 6.