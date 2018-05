Campagna Antincendio 2018. Concesso un contributo alla compagnia barracellare

La somma di 23mila 240,55 euro verrà utilizzata per la pulizia delle strade e la prevenzione contro gli incendi

Di: Antonio Caria

La Giunta comunale di Mara guidata dal Sindaco Salvatore Ligios ha deciso di stanziare un contributo alla locale compagnia barracellare per la campagna antincendio 2018.

Una decisione che si è resa necessaria in quanto, si legge nella delibera, «il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree».

La somma stanziata dalla Giunta è di 23mila 240,55 euro suddivisa in 10mila 329,13 per la campagna antincendio e 12mila 911,42 per la pulizia delle strade.

L’area interessata dagli interventi di pulizia avrà un raggio complessivo di 27 chilometri e interesserà Sa pala de su Saccone, Bisule, Sa tanghitta, tileppere, pala cotta, nuraghe cabone Pedru Mannu, sa Mura Murena, Biagarru, Laccu e gioga, S’antandria nei tratti Manai e Peralta, Monte entosu Binza e Sorres e Cadisi, Biagarru Binza Magiore, Badde Larenta, fiorosu – Badde Muccone, Monte olgo Pireddu, Pala Cotta, Riu Tari, Frasiu - campeda, Su Frusciu Fraigada, funtan’Appiu, Binzassida, Monte Au, Bonuighinu Filiestru, Coladorzos, l’area 167 e l’area periferica di Sa Rocca.

Per quanto riguarda le aree della Chiesa e della struttura ricettiva di Bonu Ighinu, gli interventi avranno luogo prima di Pasqua e nei mesi di maggio e settembre.