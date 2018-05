Rogo nella notte in uno scantinato, paura tra i residenti

Sul posto anche l’ambulanza del 118

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari nel centro abitato di Quartu Sant'Elena per l'incendio che si è sviluppato all'interno di uno scantinato in un'abitazione tra

viale Cristoforo Colombo e via Santa Cecilia, dove il tempestivo intervento della squadra coordinata dalla sala operativa 115, ha evitato il propagarsi delle fiamme all'interno del seminterrato e all'abitazione.

Gli operatori giunti sul posto hanno localizzato l'incendio all'interno e provveduto a spegnere le fiamme, successivamente hanno messo in sicurezza l'area anche con l'utilizzo di un elettro ventilatore per favorire la fuoriuscita del fumo verso l'esterno.

Sul posto in via precauzionale è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 per una persona che presumibilmente ha inalato del fumo, ma dopo i controlli da parte degli operatori sanitari fortunatamente non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale, nessuna persona risulta coinvolta. Due gli automezzi che hanno operato, un Aps e un’autobotte. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.