Cagliari. Entrano in casa e gli sparano: si cercano due persone

Hanno esploso quattro colpi di pistola ferendo un 40enne alla gamba

Di: Redazione Sardegna Live

Sono entrati nella casa di un 40enne nel quartiere Barracca Manna e lo hanno aggredito colpendolo anche alla testa per poi esplodere quattro colpi di pistola. Due le persone ricercate dalle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 14 di oggi. Il 40enne è stato ricoverato all'ospedale Brotzu con una ferita da arma da fuoco all'altezza del femore e un trauma cranico dovuto, a quanto pare, all'aggressione subita.

Da quanto si apprende l'uomo si trovava nell'abitazione di un conoscente quando dalla finestra sono entrate due persone con i volti coperti, uno era armato di pistola. I malviventi lo hanno aggredito e poi hanno premuto quattro volte il grilletto, ferendolo alla gamba. I due sono poi usciti dall'appartamento, dopo aver portato via dei soldi, persi in parte durante la fuga - e non si esclude anche della droga - e si sono allontanati inizialmente a piedi, per poi salire probabilmente in sella a una moto parcheggiata poco distante.

I residenti della zona, sentendo i colpi di pistola, hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra volante e l'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale. A Baracca Manna sono poi arrivati gli investigatori della Mobile che stanno ricostruendo tutta la vicenda cercando di chiarirne i contorni.