Claudio Dessì sull’ape calessino: “Caro turista, ti racconto la bellezza della mia città”

Si è creato un lavoro vero e proprio, il suo segreto? Il sorriso e la sua nobile arte di Cicerone

Di: Alessandro Congia

“Un attimo di pausa e di soddisfazione per leggere il mio articolo sulla rivista Bell’Italia Sardegna”.

Già, perché di chilometri al giorno Claudio Dessì ne “mangia” parecchi a bordo della sua moto-ape turistica. Sull’Ape calessino, in giro per la città. Un’idea originale che piace ai turisti, ma anche a centinaia di sposini, visitatori e chiunque voglia vivere un’esperienza diversa, in giro per il centro storico, le spiagge e perché no, per visitare gli scorci più belli e romantici della città.

Cagliaritano doc, poco più che cinquantenne, per 30 anni ha fatto il macellaio. Conosciutissimo a Cagliari e non solo, s’è inventato anni fa questo originale lavoro: un giorno si chiese “perché non esiste un piccolo mezzo di trasporto per portare i turisti e croceristi a visitare le zone più affascinanti della città”? Detto e fatto, non appena ricevette dal Comune di Cagliari tutte le autorizzazioni, comprò il calessino a tre ruote della Piaggio.

Libero sfogo ai selfie, chi siede su quel calesse con le due ruote non può fare a meno di scattare una foto con il gentil Cicerone degli “ospiti viaggianti”. Resto in Sardegna, dice soddisfatto Claudio, non mi importa andare via dalla mia terra, la mia gente, i miei amici, la mia famiglia, è qualcosa di unico e raro. La mia voglia di stare a contatto con la gente e ridere, scherzare, brindare assieme a loro, è la “cornice del suo successo”. I crocieristi? “Gente che sa apprezzare quel contatto umano, di calore che chi fa questo mestiere indirettamente o direttamente deve mostrare, altrimenti il nostro settore, quello vacanziero, turistico, tende a sgretolarsi”.

