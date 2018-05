Micio mangiato vivo dai vermi e dalle pulci, Spank ora è ricoverato alla clinica Karel

L’hanno ritrovato le gattare, Agnese Vargiu con Antonella Zonca, che da anni si occupano di abbandoni delle povere bestiole

Di: Alessandro Congia

Non potevano credere ai loro occhi le animaliste cagliaritane che hanno recuperato dalla strada quella povera bestiola: magro, debilitato, il corpicino esile pieno di vermi e di pulci che lentamente lo stavano portando alla morte sicura.

Ancora una volta i volontari di Zampe Matte, la Onlus con a capo Antonella Zonca, hanno preso in carico il povero micio color miele e l’hanno urgentemente portato dai veterinari della Clinica Karel, a Monserrato: “Spank (nome dato al gatto abbandonato, n.d.r.), dopo 2 siringate mangia da solo, è un gatto anziano, appena si riprende verranno fate le analisi del sangue e una visita approfondita per capire cosa sia successo. Lo stavano divorando i vermi, è stato ripulito e tosato per eliminare le migliaia di pulci, ora è sotto flebo e antibiotico. Gli è stato fatto un altro bagnetto, inizialmente è stato imboccato con una siringa per somministrarli del cibo, non è ancora fuori pericolo ma lui è un guerriero, forza piccolo: chi volesse aiutare anche con le pappe può farlo, servono omogeneizzati e mousse Kitten. Grazie di cuore”.

Il Rifugio Ercolino della Zampe Matte Onlus,si trova in provincia di Cagliari. Nasce nel 2013, dalla necessità di dare un posto sicuro ad alcuni mici delle colonie, con diversi problemi di salute: ora ospita poco meno di 200 gatti, tra adulti,anziani e cuccioli, raccolti dalle colonie seguite dall'associazione (in tutto 18), in cui sono stati abbandonati.

Vivono al Rifugio anche alcuni gatti Fiv+ e Felv+, nelle due casette create apposta per loro e tanti mici sanissimi, ovviamente in cerca di casa,tra cui i gatti sopravvissuti due anni fa, al gattile lager di Molentargius. L'associazione si occupa in totale, di circa 400 gatti,tra rifugio e colonie sparse nell’hinterland.

INFO: https://www.facebook.com/Rifugio-Zampe-matte-onlus-1409983915996670/

