Vacanza in Sardegna da incubo per un turista tedesco: Smart depredata

La triste scoperta di un visitatore tedesco

Di: Alessandro Congia

Amara sorpresa per un turista tedesco nell’Isola. Dopo aver trascorso la giornata in spiaggia nella splendida cornice della “Caletta”, al rientro per riprendere l’autovettura presa a noleggio ad Olbia per un breve periodo di ferie, l’uomo si è accorto che i ladri avevano infranto il vetro della Smart e rubato soldi e documenti personali.

L’allarme è stato lanciato al 112, così i Carabinieri di Siniscola hanno raggiunto il luogo del furto: sono cominciate le indagini per cercare di risalire ai colpevoli del gesto e per ritrovare i documenti necessari per il rientro in Germania.