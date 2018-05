Sfida “Al femminile” per la carica di primo cittadino

Antonella Chessa e Francesca Silvia Brundu si contenderanno la poltrona di Sindaca

Di: Antonio Caria

Sarà a tinte “Rosa”, la sfida del prossimo 10 giugno per la carica di Sindaco di Cheremule. A contendersela saranno, infatti, due donne: Antonella Chessa per la lista numero 1, “Insieme per Cheremule-Tra Passato e Futuro”, e Francesca Silvia Brundu per la lista numero 2, “Cheremule Bene Comune”.

Inizia quindi, oggi, la rincorsa alla poltrona di primo cittadino, occupata per 15 anni da Salvatore Masia, ora candidato Consigliere per la lista della Brundu. Di seguito, pubblichiamo la composizione completa delle due liste:

Lista numero 1 “Insieme per Cheremule-Tra Passato e Futuro”

Candidata Sindaca: Antonella Chessa

Candidati Consiglieri: Luigi Chighine, Giuseppina Cuccureddu, Rosa Nunzia Demurtas, Francesco Foddai, Giuseppe Pittalis, Stefanina Saba, Davide Zara, Antonio Chessa

Lista numero 2 “Cheremule Bene Comune”

Candidata Sindaca: Francesca Silvia Brundu

Candidati Consiglieri: Maria Caterina Pittalis, Elisabetta Carta, Maria Grazia Gambella, Nunziata Carta, Salvatore Maria Pittalis, Fabio Mannoni, Massimiliano Chessa, Pierluigi Chighine, Salvatore Masia