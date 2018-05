Articoli in vendita non sicuri: le Fiamme Gialle in azione nei negozi dell’hinterland

La Guardia di Finanza ha operato in due distinti sopralluoghi

Di: Alessandro Congia

Prodotti di cancelleria non sicuri, irregolari. Nel primo caso i Finanzieri di Cagliari e Sanluri hanno sequestrato 104mila articoli in un punto vendita commerciale di Sestu, mentre a Cagliari è stato appurato che in un negozio si vendevano articoli come vassoi in plastica per alimenti e tende per la casa venduti senza che fossero in regola con i requisiti previsti dalle normative comunitarie: in questa operazione sono stati sequestrati poco meno di 300 articoli.