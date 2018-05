Treno contro furgone rimasto intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello

Grande spavento per i passeggeri, nessuno è rimasto ferito

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 7:55, a Samassi, per cause in corso d'accertamento, un furgone Fiat Ducato Camion è rimasto incastrato fra le sbarre del passaggio livello, abbassatesi in quel momento per il passaggio del treno diretto 26860 partito da Cagliari con destinazione Oristano.

L’autista, un uomo di 75 anni, per liberarsi dalla pericolosa situazione, è prontamente sceso dal mezzo e si è messo al riparo. Nel contempo, il macchinista ha rallentato la corsa del treno, ma l'impatto è stato inevitabile.

Momenti di paura sono stati vissuti anche dai passeggeri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La linea in direzione Oristano è rimasta bloccata per circa un’ora. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sanluri.