Cagliari. Entrano in casa di un 40enne e gli sparano alla gamba, poi fuggono

Non è chiara la dinamica dell'accaduto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale, ma non verserebbe in gravi condizioni

Di: Giammaria Lavena

Giallo a Cagliari: nel pomeriggio un 40enne è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba, nella sua abitazione nel quartiere Baraccamanna. Le sue condizioni non sarebbero gravi. In casa dell'uomo, noto alle forze di polizia, sono entrate due persone.

Non è chiaro se le abbia fatte entrare lui stesso oppure se si siano introdotti furtivamente, tantomeno se ci sia stata una discussione. I due hanno esploso almeno quattro colpi e uno di questi ha colpito la gamba dell'uomo, poi si sono dati alla fuga fuggiti.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Squadra volante e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale. Giunti nell'abitazione anche gli investigatori della Squadra mobile, che stanno indagando per fare piena luce sull'episodio.