Minorenne ‘terribile’ al Mc Donald: rapina una ragazza e la scaraventa a terra

E’ stato arrestato dai poliziotti con l’accusa di rapina impropria

Di: Alessandro Congia

Ha cercato di strapparle il cellulare dalle mani ma la ragazza ha opposto resistenza ed è stata trascinata a terra rovinosamente. L’aggressore, un minorenne di San Sperate, da via Sassari ha cercato inutilmente di scappare con il telefonino della vittima, rifugiandosi nella stazione Arst di piazza Matteotti: tutto inutile, due guardie giurate della Vigilanza Tiger hanno notato gli strani movimenti del giovanissimo ladruncolo intento, vicino ai bagni, a cambiarsi la maglietta.

Intanto qualcuno aveva già avvisato il 113, così una Volante ha raggiunto il luogo adiacente la rapina e ammanettato il ragazzo che non ha opposto resistenza. La ragazza è stata medicata e trasportata dal 118 in ospedale, mentre il minorenne è stato condotto in Questura e al termine degli atti di rito, è stato accompagnato a Quartucciu, presso la casa circondariale per minorenni.