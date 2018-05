69^ edizione della Cavalcata Sarda: il programma, i gruppi partecipanti e l'ordine di sfilata

2500 figuranti in costume e un corteo di oltre 270 cavalieri

Di: Redazione Sardegna Live

Giunta alla 69esima edizione, la Cavalcata Sarda, la “festa della bellezza”, come è stata ribattezzata, andrà in scena a Sassari il 20 maggio.

Uno spettacolo che si rinnova di anno in anno e che vede per la nuova edizione la partecipazione di 65 gruppi folk, che sfileranno per le vie della città, insieme a 27 gruppi a cavallo.

Un percorso di quasi due chilometri in cui gli spettatori si immergeranno tra i colori degli abiti della Sardegna, la musica e i balli tradizionali, i cavalli con i loro ornamenti.

La sfilata sarà composta da circa 2500 figuranti in costume, alcuni seguiti dalle coppie a cavallo, un'imponente tracca e un corteo di oltre 270 cavalieri. A questi, in apertura di corteo, si aggiungono i carabinieri a cavallo in alta uniforme.

La partenza è prevista alle ore 9 da corso Francesco Cossiga, di fronte alla Chiesa di San Giuseppe.

Il corteo proseguirà per via Asproni, via Roma, piazza d’Italia, portici Bargone e Crispo, via Cagliari, via Brigata Sassari, emiciclo Garibaldi, viale Italia, per terminare in viale Mancini all'angolo con viale Enrico Berlinguer.

Il primo pomeriggio sarà dedicato allo spettacolo delle pariglie dei cavalieri, che si svolgerà all’ippodromo Pinna. Dalle ore 16 nove gruppi si esibiranno in spettacolari acrobazie sui cavalli in corsa dando prova di bravura e abilità.

Prenderà il via giovedì 17 maggio la rassegna dei canti e delle danze tradizionali della Sardegna a cura dell'Associazione Folk Sardegna. Il 18 maggio ritornerà l'atteso appuntamento a Monte d'Accoddi con la serata “Voci e suoni tra miti e riti”, che prevede l'esibizione delle maschere del Carnevale sardo, il suono delle launeddas, performance, musica, canti e danze della Sardegna.

Sabato 19 e domenica 20 dalle 19 in piazza d'Italia i gruppi folkloristici isolani proporranno un vasto repertorio musicale e coreografico. La rassegna sarà presentata da Giuliano Marongiu.

Quest'anno, vista la grande richiesta, la tribuna di piazza d'Italia ospiterà 1400 posti.

Per acquistare i biglietti in prevendita al prezzo di 12 euro è possibile rivolgersi in via Tempio n. 65 – tel. 079 278275 o via email prenotazionicavalcatasarda@gmail.com.

MOSTRE ED EVENTI

In piazza d'Italia il 18 maggio, a partire dalle ore 21, appuntamento con il festival internazionale World Music “Trimpanu”, che quest'anno vedrà esibirsi in concerto Elliot Murphy (USA) e Ilaria Graziano con Francesco Forni.

Dal 18 al 20 maggio il centro cittadino ospiterà una serie di iniziative dedicate all'enogastronomia.

Ritornerà in piazza Castello l'atteso appuntamento con Pani di Sardegna, mostre, degustazioni, incontri, laboratori ed altro ancora per presentare la cultura del gusto e dei sapori della Sardegna a cura di Event Sardinia.

In piazza Fiume si svolgerà il festival Beauty Food – Eat&Buffas a cura delle associazioni S'Andala e Abbì.

Due importanti appuntamenti con l'arte di Angelo Maggi arricchiranno il programma del maggio sassarese e della Cavalcata dal 4 al 26 maggio in Sala Duce a Palazzo Ducale e dall'11 maggio al 9 giugno all'ex Convento del Carmelo.

20 MAGGIO 2018 - ORDINE DI SFILATA

MOTOCICLISTI POLIZIA MUNICIPALE

BANDE MUSICALI

Banda Musicale “Giuseppe Verdi”

Corpo Bandistico “Luigi Canepa” CARABINIERI A CAVALLO in alta uniforme

GONFALONE della Città di Sassari GREMIO DEI MASSAI

SASSARI SASSARI

URI NULVI BONORVA BURGOS PLOAGHE PATTADA

PROVINCIA DI SASSARI

Inoria Bande

Gruppo Folkloristico “gruppo misto”

Gruppo Folk “Santa Rughe” Gruppo Folk “Monte Alma” Gruppo Folk Pro loco Bonorva Gruppo Folk Burgos

Gruppo Folk “Salvatore Manca” Gruppo San Salvatore

SENNORI

USINI

SILIGO

VILLANOVA MONTELEONE OSSI

Ozieri BONNANARO NULE

ITTIRI BOTTIDDA OSILO FLORINAS

OLBIA

TEMPIO PAUSANIA TRINITÀ D'AGULTU e VIGNOLA

ORISTANO NORBELLO CABRAS GHILARZA PAULILATINO SAMUGHEO VILLAURBANA SEDILO

NUORO

FONNI

ORGOSOLO

OROSEI

OVODDA

VILLAGRANDE STRISAILI OLIENA

OTTANA OLLOLAI DESULO MACOMER ARITZO OROTELLI

Gruppo Folk “Rosa Gambella”

Gruppo Ass.culturale Maria Bambina

Gruppo Folk “Santa Maria de Bubalis”

Gruppo Folk “Villanova Monteleone”

Gruppo Folk “tradizione logudoresa Santa Ittoria” Gruppo folk “Sant'Antioco di Bisarcio”

Gruppo Folk “Monte arana”

Gruppo Folk “Su Furione”

Associazione Culturale “Ittiri Cannedu”

Gruppo Folk “Gocille”

Gruppo Folk “A Manu Tenta”

Gruppo Folk “Figulinas”

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Gruppo Folk Olbiese

Accademia Tradizioni Popolari “Città di Tempio” Gruppo Folk La Trinidai

PROVINCIA DI ORISTANO

Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano Gruppo Folk “Norbello”

Gruppo Folk “Gli Scalzi”

Gruppo Folk “Onnigaza”

Gruppo Folk “Pro Loco” Gruppo Folk “Pro Loco” Gruppo Folk “Biddobrana” Gruppo Folk “Santu Antine”

PROVINCIA DI NUORO

Gruppo Folk “Amici del Folklore”

Gruppo Folk “Sos Brathallos”

Gruppo Folk “A. Mesina”

Gruppo Folk “Santu Jacu”

Associazione Culturale “Sotziu de ballo Orohole” Associazione San Gabriele

Gruppo Folk “Su Cologone”

Associazione Culturale “Merdules Bezzos de Otzana” Gruppo Folk “Balladores”

Coro Polifonico Anninora

Gruppo Folk Tamuli de Macumere

Gruppo Folk Texile di Aritzo

Associazione Culturale Maschere Etniche

“Thurpos”

MAMOIADA

BITTI

DORGALI

TORTOLÌ

SAMASSI SERRAMANNA GONNOSFANADIGA

IGLESIAS SANT’ANTIOCO SANTADI

CAGLIARI SELARGIUS VILLASOR MARACALAGONIS MONSERRATO QUARTU SANT'ELENA SETTIMO SAN PIETRO SETTIMO SAN PIETRO GUASILA

DOLIANOVA ESCALAPLANO

Associazione Culturale “Atzeni Mamuthones e Issohadores”

Gruppo Folk “Sas Prennas”

Gruppo Folk “Don Milani”

Gruppo Folk Sant'Anna di Tortolì Gruppo Folk “Su Pottabi”

Ass. culturale tradizioni di Serramanna Pro loco Gonnosfanadiga

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Gruppo Folk Città di Iglesias

Ass. culturale Su Forti

Gruppo Folk Sant’Agata di Santadi

PROVINCIA DI CAGLIARI

Gruppo Folk “Quartiere Villanova”

Gruppo Folk “Kellarious”

Associazione culturale tradizioni popolari Sorres Gruppo Folk “Sa Sardinia ballendi”

Gruppo Folk “le fruste del Campidano” Associazione Folk Culturale “Su Idanu”

Tracca con i buoi Sant'Efisio

Gruppo Folk “Santa Lucia”

Gruppo Folk “Su zinnibiri San Pietro”

Gruppo Folk Città di Dolianova

Gruppo Folk “San Sebastiano”

Seguono i GRUPPI A CAVALLO S'Ischiglia di Bonorva, Cavalieri dell’Alto Oristanese, Orgosolo, Abbasanta, Ovodda, Santulussurgiu, Ploaghe, Paulilatino, Mamoiada, Osilo, Orani, Ghilarza, Esporlatu, Sedilo, Pattada, Sestu, Bonnanaro, Ozieri, Scano Montiferro, Nulvi, Monserrato, Burgos, Gavoi, Macomer, Bortigali, Bosa, Pozzomaggiore