Addio al professor Manlio Brigaglia. Nicola Sanna: «Un lutto che colpisce non solo la città di Sassari ma tutta l'Isola»

Il primo cittadino: «La città lo ricorderà con rispetto e con affetto»

Di: Antonio Caria

Anche il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha voluto rendere omaggio al professor Manlio Brigaglia, scomparso ieri all’età di 89 anni.

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa del professor Manlio Brigaglia. È un lutto che colpisce non solo la città di Sassari ma l’isola tutta. Il lascito di una personalità come quella di Brigaglia, accademico, storico, giornalista, non è quantificabile. Accanto alle opere storiche, testi sui quali hanno studiato generazioni di studenti sardi, resta il peso di un pensiero profondo sulla storia della Sardegna, dei suoi partiti e movimenti politici. Una ricerca, la sua, mai paga, che è stata portata avanti sia in ambito accademico che in ambito giornalistico, e che è stata capace di dare un impulso costante al dibattito culturale»

«Del professor Brigaglia – ha rimarcato Sanna – ho avuto modo di apprezzare l’eleganza, l’ironia, la sagacia, lo spirito sempre pungente ma mai fuori misura. Mancherà molto alla città, una città nella quale ha avuto un ruolo attivo, impegnato. Una città alla quale ha portato lustro e che lo ricorderà, son sicuro, con rispetto e con affetto».