Finisce con l'auto contro un muro: conducente in ospedale

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nelle prime ore del mattino ad Orgosolo, dove un’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un muro di recinzione. Il sinistro è avvenuto in via Rinascita.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura, una Mercedes c 220 diesel, ed eliminato le parti pericolanti della struttura muraria.

Il conducente dell’auto, un uomo di Orgosolo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia.