Scontro frontale tra auto e moto: grave un giovane motociclista di Lanusei

Nessuna conseguenza per il conducente della vettura

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 19:45, sulla strada provinciale Lanusei - San Paolo, una moto e un'auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Gravi le conseguenze riportate dal giovane motociclista originario di Lanusei, trasportato in codice rosso all'ospedale del centro ogliastrino a bordo di un’ambulanza del 118.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia stradale sempre di Lanusei.

Il conducente dell'auto non ha riportato conseguenze.