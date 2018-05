Sabato 19 maggio il primo trofeo “Città di Banari”

L’evento è promosso dall’Asd Truma Bikers

Di: Antonio Caria

Sabato 19 maggio, Banari dedica un intero pomeriggio agli amanti della bicicletta. Grazie all’intenso lavoro portato avanti dall’Asd Truma Bikers Banari in collaborazione con la Pro loco e il contributo dell’Amministrazione comunale, è stata organizzato il primo trofeo “Città di Banari”.

Nove le categorie previste che si cimenteranno in un percorso di 45 chilometri (3 giri) che si svilupperà tra le vie del paese per percorrere, successivamente la strada provinciale Banari-Ittiri. Al termine, si farà ritorno nel centro abitato tramite la strada di “Sas Iscias”. Il ritrovo è fissato per le 15.30 mentre la partenza alle 16.30.