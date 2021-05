Cagliari. Alla guida brillo in piena notte: denuncia, sanzione e ritiro patente

Insieme al conducente sanzionato anche il passeggero

Di: Giammaria Lavena

Stanotte alle 4 a Cagliari, al termine dei necessari accertamenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica un 24enne di Pimentel incensurato.

Due ore prima era stato fermato in piazza Sant'Avendrace e controllato mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto di proprietà della madre convivente. Nel primo dei due controlli all'etilometro sarebbe risultato avere un tasso alcolico di 1,10 grammi/ litro mentre al secondo di 1,08. La patente di guida gli è stata ritirata e per poterla recuperare dovrà svolgere una serie di pratiche alla Prefettura di Cagliari.

Viaggiava con una 29enne di Serramanna e ad entrambi è stata contestata la canonica sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro per il fatto di essere stati sorpresi per strada in un'orario vietato dalle norme per il contenimento della pandemia in corso, valide anche in zona gialla.