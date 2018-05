Attimi di paura al Carrefour, nei parcheggi in fiamme una Ford Fiesta

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari nei parcheggi del centro commerciale Carrefour lato viale Guglielmo Marconi, per l'incendio di un autovettura in sosta, una Ford Fiesta.

Il tempestivo intervento della squadra coordinata dalla Sala operativa del 115 ha evitato il propagarsi delle fiamme nell'auto stessa limitando l'incendio solo nella parte anteriore e alle auto vicine.

Gli operatori del 115 hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, sebbene pare si sia trattato di un corto circuito.