Le previsioni meteo per domani, giovedì 10 maggio

In Sardegna cielo molto nuvoloso e qualche temporale

Di: Redazione Sardegna Live - Fonte Aeronautica Militare

Il tempo previsto sull'Italia per domani, giovedì 10 maggio



Nord:

- Molte nubi sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in deciso miglioramento dalla seconda parte del pomeriggio;

- Velature spesse e diffuse sul resto del territorio, in dissolvimento dalla prima serata.



Centro e Sardegna:

- Cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche, Isola compresa, e sul settore appenninico con piogge, rovesci e temporali, in attenuazione serale;

- All'inizio parzialmente nuvoloso sul settore adriatico in attesa di un rapido peggioramento dalla tarda mattinata e fino a sera con fenomeni convettivi sparsi.



Sud e Sicilia:

- Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia centromeridionale;

- addensamenti compatti altrove con piovaschi, isolati deboli rovesci e locali temporali; dalla serata rimarrà solamente della copertura nuvolosa sul settoretirrenico.



Temperature:

- Minime in calo sull'arco alpino centroccidentale; in lieve aumento su Friuli-Venezia Giulia e Sicilia; stazionarie sulle restanti zone;

- Massime in tenue flessione su Basso Veneto, Romagna, Sardegna centrosettentrionale, Toscana orientale, Marche e Umbria; senza variazioni di rilievo su Basilicata e Calabria tirreniche, in rialzo altrove, più marcato su Piemonte, Lombardia occidentale e sul restante territorio dell'Emilia-Romagna.



Venti:

- Deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi dai quadranti occidentali sulle Isole maggiori.



Mari:

- Molto mosso il Mar di Sardegna;

- Mossi il mar ligure, canale di Sardegna, tirreno centromeridionale e lo stretto di Sicilia;

- Da poco mossi a mossi il tirreno settentrionale ed il basso ionio;

- Calmi o poco mossi il restante Ionio e l'Adriatico.

Tempo previsto per la mattina di domani

Tempo previsto per il pomeriggio di domani

Tempo previsto per la sera di domani

Tempo previsto per la notte di domani