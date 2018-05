A Culuccia la tappa italiana della “Sardinia Freestyle Cup”

Dopo sette anni, ritorna in Sardegna il grande windsurf internazionale con la “Sardinia Freestyle Cup”, tappa italiana del campionato europeo freestyle EFTP , che si terrà dal 30 maggio al 3 giugno.

Di: Antonio Caria

Dopo sette anni, ritorna in Sardegna il grande windsurf internazionale con la “Sardinia Freestyle Cup”, tappa italiana del campionato europeo freestyle EFTP , che si terrà dal 30 maggio al 3 giugno. Il teatro sarà la meravigliosa baia di Porto Liscia, più precisamente Culuccia (tra Palau e Santa Teresa di Gallura), che ospiterà l'evento per i prossimi tre anni.

Un ritorno reso possibile grazie all'assiduo impegno degli organizzatori locali e delle caratteristiche del circuito di Culuccia. Il programma, organizzato dal Porto Liscia Club assieme alla Lega Navale Italiana di Santa Teresa Gallura e in collaborazione con prestigiose aziende e importanti partner come la Regione Autonoma della Sardegna, è stato presentato questa mattina all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia.

«La nostra parola d’ordine è “trasformare il maestrale da elemento di disturbo in preziosa fonte di promozione turistica” – ha spiegato Stefano Pisciottu del Porto Liscia Club ––. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il territorio all’insegna dei valori sportivi e del rispetto per la natura. Con il windsurf le coste dell’isola sono appetibili anche con il brutto tempo, a patto che ci siano le condizioni ideali per veleggiare. Basti pensare che le strutture per questo tipo di attività si aprono in primavera e si chiudono a novembre: è l’unico filone del turismo di mare a portare visitatori in quasi tutte le stagioni».

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche rappresentanti della capitaneria di Olbia e della Maddalena, che hanno portato i saluti dei rispettivi comandi, hanno sottolineato l’importanza del dialogo tra le istituzioni e gli organizzatori, affinché un evento di questo spessore possa essere svolto in sicurezza, sia piacevole e di promozione. «Siamo sempre pronti a intervenire se necessario – questo il loro pensiero –, ma la pianificazione coordinata, come in questo caso, assieme alla bravura degli atleti, contribuisce notevolmente alla sicurezza delle regate».

Claudio Del Giudice (Presidente regionale del sindacato italiano Balneari di Confcommercio), ha rimarcato il fatto che: «Stiamo parlando di un’iniziativa che è un fiore all’occhiello per tutta l’isola, e spero che la Regione e gli enti preposti possano guardare con maggior interesse a tutti gli eventi di questo tipo».

Soddisfatto Giuseppe Dessena (Assessore regionale alla Cultura e allo Sport) che, in una nota, ha sottolineato come: «Anche quest'anno, questa splendida cornice ambientale del nord Sardegna porta in scena una manifestazione sportiva di eccezionale livello professionale, di forte impatto scenografico e di grande capacità attrattiva anche da un punto di vista turistico. Eventi del genere ci ricordano che l'isola ha davvero pochi rivali nell'ottenere risultati di grande qualità ma, soprattutto, è la conferma che la Sardegna è una terra da godere tutto l'anno. La carta vincente in questo caso è il connubio tra sport e bellezze naturali dell’isola».